В Казахстане будет принята программа по посадке саксаула на высохшем дне Аральского моря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев в рамках рабочей поездки в Кызылординскую область ознакомился с фитолесомелиоративными работами на высохшем дне Аральского моря. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Площадь высушенного дна Аральского моря составляет 4,5 млн га, в том числе на территории Казахстана – 2,2 млн га, Узбекистана – 2,3 млн га. Ежегодно со дна моря выносится до 100 млн тонн солей и пыли, которые разносятся на тысячи километров. Один саксаул позволяет остановить 4 тонны оползневого песка.

«Вопросы экологии, особенно в зоне экологической катастрофы в Приаралье, находятся на особом контроле Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Наиболее экологически приемлемой и безопасной мерой по стабилизации рыхлой солевой поверхности и подвижных песков является облесение высушенного дна растениями-аборигенами. Поэтому, начиная с 2008 года, за счет средств республиканского и местного бюджетов, а также помощи Всемирного банка, Глобального экологического фонда на высохшем дне Аральского моря высажен саксаул на площади более 195 тыс. га. Аналогичную работу на своей территории проводит и Узбекистан», – отметил Магзум Мирзагалиев.

Глава региона Гульшара Абдыкаликова обозначила важность борьбы с последствиями экологических катастроф в регионе.

«Все мы знаем, что «Аральский кризис» – одна из самых крупных экологических катастроф в истории человечества, под воздействием которой оказалось около 35 млн человек, проживающих в бассейне моря. Проблема исчезающего Аральского моря представляет опасность не только для нашего региона, но и для всего мира. В целях улучшения экологической обстановки на высушенном дне моря за последние 29 лет на казахстанской части посажены 195 тыс. га саженцев саксаула и других галафитных (приспособленных к полупустынной местности) растений. Сейчас эти посевы растут в естественных условиях», – подчеркнула аким области.

Кроме того, министр сказал и о стартовавшем в текущем году региональном проекте «Экологически ориентированное региональное развитие Приаралья», направленном на содействие экологически устойчивому развитию Приаралья. Он финансируется Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии. Проект реализуется до 2024 года в Каракалпакстане и Хорезмской области Узбекистана, а также в Кызылординской и Мангистауской областях Казахстана.

В ходе поездки в Аральский район Магзум Мирзагалиев также провел совещание с участием местных жителей, ученых, где были обсуждены проблемные вопросы экологии в регионе. Ученые, у свою очередь, выразили готовность оказать содействие в решении актуальных вопросов, в том числе по Аралу.

«В ближайшее время будет принята специальная программа по посадке саксаула на дне Аральского моря. В рамках этой работы с соседним государством Узбекистаном будут продолжены мероприятия по обмену опытом. Будет организована совместная экспедиция с учеными», – сказал Магзум Мирзагалиев.