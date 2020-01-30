В Казахстане будет открыта школа высоких технологий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Накануне форума «Цифровое будущее глобальной экономики» основатель Qwasar Silicon Valley Кваме Ямгнане в интервью Primeminister.kz рассказал о своем видении цифрового будущего, мировых трендах в обучении программированию, а также сообщил о планах по запуску школы высоких технологий QWANT в столице на базе Бюро непрерывного профессионального развития МФЦА, передает МИА «Казинформ».

Кваме Ямгнане специально прибыл из США для участия в форуме.

- Кваме Ямгнане, Вы являетесь со-основателем школы компьютерного программирования «42». 42 school называют «будущим системы образования». В чем особенность школы? Почему она пользуется таким успехом?

— Это нетрадиционная школа. Мы с коллегами из EPITECH ее открыли в 2013 году в Париже. Затем мы привезли ее в Кремниевую долину. Инновационная школа 42 коренным образом отличается от традиционной системы образования по всему миру. К примеру, здесь отсутствуют учителя, учебники и дипломы. Обучение автоматизировано и представлено в виде игрового процесса. Студент сам отвечает за свое обучение. Учатся только те, кому действительно нужны знания, а не получение диплома. Информация подается интенсивно и в сжатые сроки без выходных, вместо растягивания обучения на несколько лет.

— Вы также является основателем первой школы «QWASAR Silicon Valley» с онлайн платформой для обучения программированию. В чем ее отличие от других школ? Расскажите о ней.

— QWASAR Silicon Valley — это школа, где мы обучаем тому, что необходимо Кремниевой долине прямо сейчас, обучаем программных инженеров. Конечно, все знают, что самые лучшие программные инженеры — в Кремниевой долине, и мы открываем школу, чтобы перенести опыт учеников оттуда сюда.

— Сейчас появилось очень много школ, курсов, онлайн-форматов по обучению программированию. Все-таки что необходимо для эффективного обучения программированию?

— Программирование — это инженерия, поэтому нужно много практики, чтобы понять, как программировать. Если мы возьмем Казахстан, здесь есть очень сильная база в STEM: сильный физико-математический уклон. А это является хорошей основой для изучения основ программирования.

— Возможно ли в Казахстане открытие школы на примере Инновационной школы программирования 42 school либо ее филиалов?

— Фактически мы собираемся открыть школу совместно с МФЦА. Потому что мы очень хотим привезти в Казахстан школу высоких технологий, чтобы подготовить вашу страну к более быстрому развитию в цифровой эре. Возможность сотрудничества в данном направлении впервые обсуждалась с Премьер-Министром Казахстана А. Маминым во время его недавнего посещения Сан-Франциско.

Открытие школы будет способствовать цифровизации финансовой отрасли через подготовку качественных кадров в сфере финансовых технологий, способных разрабатывать и внедрять небанковские продукты с учетом требований цифровой экономики.

— Чем будет отличаться данная школа от многих других, которые существуют в Казахстане?

— Школу планируется открывать на базе Бюро МФЦА. Она будет называться QWANT. Процесс подачи заявок на обучение в школе осуществляется онлайн на вебсайте школы. Нужно будет пройти тест и интервью. Сайт уже практически готов, я надеюсь, что будет много заявок, и мы сможем обучить профессиональных программных инженеров.

— Как Вы уже сказали, в школе 42 в США отсутствуют учителя, главенствуют принципы командной работы и равноправия. В Казахстане все эти принципы будут сохранены?

— Да, будут сохранены. Учебная программа будет также построена на принципах «активного обучения», равноправной андрагогики, проектного обучения, геймификации и ролевого моделирования. Все эти принципы были проверены в течение нескольких лет в университете EPITECH. Отличительной особенностью школы является исключение педагога, как фасилитатора и контролера учебного процесса. Ответственность и результат полностью ложатся на студента, что создает прецедент для креативности в решении задач, развивает навыки коммуникации, учит работать самостоятельно и в командах, ориентирует на результат.

— Как цифровые технологии меняют образование?

— Происходит много процессов. Фактически появляется все больше влияния науки на образование. Меняются методы преподавания, меняется то, как студенты учатся. Например, 20 или 30 лет назад для получения знаний нужно было обязательно поступать в университет, потому что у тебя не было доступа ни к каким ресурсам. Сегодня это все можно сделать онлайн. Сегодня у тебя есть Google. Если ты хочешь изучить что-либо, ты гуглишь это, вводишь название и можешь легко найти информацию об этом. К знаниям очень легко найти доступ со всех точек мира. Это одно из больших изменений, которые принес с собой интернет, одно из влияний технологий.

— Какими компетенциями необходимо обладать в XXI веке?

— На данный момент, способности, которые необходимы в XXI веке, – это быть по-настоящему креативным, работать с пользователями, и быть новаторам в том, что ты делаешь. Самое важное – больше не то, что ты знаешь, но то, как быть инновационным и креативным в этом.

— Какие тренды в обучении программированию Вы можете отметить?

— Происходят большие изменения в том, как мы преподаем программирование. Программирование — это две важные составляющие. Первое — компьютерные науки, здесь важно изучение математики. С другой стороны — нужно знать, как быть программным инженером. Инженер программных обеспечений — это не только о твоих умениях и компетенциях в компьютерных науках, это еще твои способности к созданию программ, инновативность, работа с современными технологиями, умение управлять своим проектом. Поэтому, это не только про компьютерные науки. И один из больших переходов, которые мы делаем, это привозим эти большие технологии в Казахстан, чтобы обучить максимально большое количество населения и научить всем этим вещам.

— Как вы оцениваете процесс цифровизации в Казахстане?

— У Казахстана большие шансы продвинуться в цифровизации, потому что Вам не нужно проходить все исторические стадии, чтобы прийти к цифровизации. Вы можете сделать большой скачок в будущее через внедрение технологий именно в области экономики. Вы уже можете выйти в топ и сразу достигнуть самого высокого уровня в цифровой экономике. Вы сделали большие изменения в плане экономики, доказательством тому является открытие МФЦА. Вы сейчас делаете большие изменения в плане цифровизации. Поэтому, я думаю, то, что происходит на данный момент, это вы делаете скачок из своего нынешнего уровня к одному из самых высоких уровней цифровизации. Это займет еще 5-10 лет, и вы будете на высшем уровне.

Самое важное в цифровой экономике — вопросы развития человеческого капитала. Самое важное в сильной цифровой экономике — люди. Поэтому вам необходимо иметь как можно больше программных инженеров, людей, готовых привести свою страну к цифровой эре, к новому уровню. Потому что сейчас все связано, люди здесь будут работать с людьми в США, в Восточной Европе, Азии, Центральной Азии, всех регионах. Поэтому нужно много людей, готовых это делать и в целом, это то, что мы хотим привезти в Казахстан.

— Как Вы оцениваете работу Правительства Казахстана в данном направлении?

— Я считаю, что нет абсолютно никакой проблемы со стороны Правительства Казахстана. Оно на верном пути. Это чувствуется, пока я здесь работаю. Например, 2 месяца назад, я встречался с вашим Премьер-Министром в Кремниевой долине. Это значит, что ваше Правительство понимает, что происходит в такой экосистеме, как Кремниевая долина. Это очень важно. Я думаю, Первый Президент Казахстана Н. Назарбаев внес большой вклад в продвижение страны вперед. Глава государства К. Токаев поддержал эту идею и продвинул ее на еще более высокий уровень. И уже, когда мы видим возможности, которые у вас есть для построения нового финансового центра в Казахстане, когда вы приходите в самую продвинутую экосистему, как Кремниевая долина, чтобы понять, как она работает. Я думаю, что вы реально готовитесь к тому, чтобы страна вышла на новый уровень. Теперь это только вопрос осуществления, реализации. Изменения будут происходить, я думаю проблем не будет.

— Это ваше первое сотрудничество с Казахстаном. Почему Вы выбрали именно Казахстан?

— Мы уже работаем с другими странами, есть филиалы в Африке, к примеру. Но Азия для нас это — новый регион. Во-первых, Центрально-Азиатские страны не открыты для мира. До открытия МФЦА было сложно получить доступ к вашим странам, было сложно развивать бизнес в Казахстане, потому что здесь не такие же правила. После открытия МФЦА, нам стало намного легче, у нас появилось больше возможностей и намного легче стало заниматься бизнесом. Ваша страна все время двигалась, проходила свою эволюцию. Но сейчас, я думаю, она готова к фазе цифровых инноваций, мы здесь для этого.

— Завтра на форуме соберутся самые выдающиеся представители сферы инноваций и цифровизации. Какие инициативы хотите обсудить на форуме с другими представителями сферы?

— У нас будет панельная сессия, на которой мы обсудим влияние цифровых технологий на образование, а также поговорим об открытии школы.

— Спасибо за участие в интервью!

— Спасибо, что пригласили меня на интервью. Я очень рад быть здесь. Мне очень нравится гостеприимство казахстанцев. Желаю вам оставаться такими же и скорее достичь целей форума и как можно быстрее подняться в цифровой эре.

