В Казахстане более 65,5 тысяч школьников не могут заниматься физкультурой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почти 11% школ страны в настоящее время не имеют спортивных залов. Об этом заявил мажилисмен Сергей Решетников, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В современном мире массовый спорт и здоровый образ жизни наряду с экономическим развитием находятся в числе ключевых показателей качества жизни граждан. Одним из приоритетных вопросов в настоящее время является развитие детского массового спорта в организациях образования. Не случайно, в своем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев ставил задачу обратить серьезное внимание на спортивный потенциал подрастающего поколения, массовый спорт и физкультуру», – сказал Сергей Решетников.

Депутат отметил, что общеобразовательные школы должны обеспечивать максимальный охват детей и подростков равным доступом к занятиям спортом и физической культурой. В нашей стране в соответствии с действующим Типовым учебным планом, на предмет «Физическая культура» в школах предусмотрено 3 часа в неделю, при этом каждый третий час направлен на увеличение двигательной активности обучающихся.

Вместе с тем, охват учеников занятиями физкультурой во многом зависит от инфраструктуры и спортивного оснащения учебного заведения.

«К сожалению, в нашей стране есть школы, которые не имеют спортивных залов, и эта проблема появилась не сегодня и даже не вчера. По данным Национальной образовательной базы почти 11% школ страны в настоящее время не имеют спортивных залов. В этой связи занятия по физкультуре в зависимости от погодных условий приходится проводить на открытых площадках, либо в помещениях не предназначенных для этого, в музыкальных залах или холлах», – пояснил Сергей Решетников.

Основная часть этих школ, по его словам, являются сельскими.

Наибольший дефицит составляет в Западно-Казахстанской области (27,6 %), Актюбинской области (18,6 %), Жамбылской области (17,3%), Туркестанской обл. (16,1%), Алматинской обл. (15,8 %), Акмолинской обл. (12%), Костанайской обл. (12,3%) и Атырауской обл. (11,3%).

Но школы без спортзалов имеются и в столице, а также других городах республиканского, областного и районного значения: г. Нур-Султан – две школы (512 учащихся), г. Алматы – одна (75 учащихся), г. Шымкент – три (657 учащихся), г. Кокшетау – две (461 учащийся), г. Атырау – 5 (2766 учащихся), г. Уральск – две специальные школы интерната для детей с нарушением слуха и нарушением зрения (232 учащихся), г. Тараз – одна (57 учащихся), г. Туркестан – одна (538 учащихся), г. Кызылорда – 2 (836 учащихся), г. Степногорск – областная специализированная школа-интернат №4 для одаренных детей «Болашак» (178 учащихся), г. Рудный – одна (609 учащихся), г. Арыс – 10 (625 учащихся), г. Кентау – 10 (1299 учащихся).

Сейчас в стране более 65,5 тысяч детей лишены возможности заниматься физической культурой в школе.



