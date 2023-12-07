В Казахстане более 400 детей пострадали из-за пищевого отравления

С 2020 года более 400 детей школьного возраста пострадало вследствие групповых пищевых отравлений. Депутат Сената Акмарал Альназарова заявила о проблемах школьного питания, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Распространенность анемии среди казахстанских детей составляет 58%, дефицит витамина А — 23%. Вызывает тревогу рост хронических неинфекционных заболеваний у детей, что повышает риск преждевременной смертности и инвалидизации во взрослом возрасте. Имеет место рост зарегистрированных случаев групповой заболеваемости пищевого происхождения, связанных с питанием на объектах образования. С 2020 года порядка 425 детей школьного возраста пострадало вследствие групповых пищевых отравлений, — сказала Акмарал Альназарова в своем депзапросе на пленарном заседании Сената.

По ее словам, основные причины связаны со случаями носительства возбудителей кишечной инфекции среди персонала столовых, подделкой документов о прохождении медицинских осмотров, отсутствием санитарно-эпидемиологических заключений на объект, нарушениями условий хранения и реализации продуктов питания.

— Сегодня в стране функционирует 7 381 школа. Ежедневно более полутора миллиона детей получает питание и их число будет расти. Поэтому меры по обеспечению безопасности и здоровья детей необходимо усилить. Действующие единые стандарты организации питания реализованы только в 20% школ. На данном этапе нет методологического единообразия в формировании меню для питания школьников разных возрастов, — отметила депутат.

Особого внимания, по ее мнению, требует вопрос квалификации сотрудников пищеблока.