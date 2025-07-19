В Казахстане более 10 тысяч пациентов получают гемодиализ — Минздрав

— Для оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями почек в составе многопрофильных больниц функционирует 801 нефрологическая койка (взрослым — 547, детям — 254). Также предоставляются услуги заместительной почечной терапии: гемодиализ получают более 10 тысяч пациентов, перитонеальный диализ — 150 пациентов.С начала года выполнена 141 трансплантация органов, в том числе 79 — почек. По состоянию на июнь произведены 24 посмертные трансплантации, из них 11 — почек, — сообщил в ответе на депзапрос и. о. министра здравоохранения РК Т. Султангазиев.

Также по его данным, в листе ожидания на трансплантацию органов числится более 4000 человек, в том числе 138 детей. Из них на пересадку почки ожидают 3980 человек.

— На уровне организаций первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) реализуются мероприятия по выявлению пациентов с высоким риском развития заболеваний, раннему выявлению хронической болезни почек (ХБП), нефропротективной терапии, профилактике острой почечной недостаточности и др. В 2024 году на 100 тысяч населения приходится больных диабетом — 328,3, с ожирением — 45,3, с повышенным артериальным давлением — 1262, — добавил Т. Султангазиев.

Ранее сообщалось, с какими хроническими заболеваниями казахстанцы могут получать медпомощь и наблюдение.