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    09:50, 25 Январь 2024 | GMT +6

    В Казахстане без вести пропали 2 098 человек

    вертолет
    Фото: ДЧС

    По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры в настоящее время в розыске находятся 10 178 лиц, из них без вести пропали 2 098, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

    Большая часть пропавших без вести зарегистрирована в:

    • в Алматы - 278;
    • Карагандинской области - 217;
    • Павлодарской области - 170;
    • Алматинской области - 152.

    Ушли из дома и не вернулись – 1 572 лица, пропали с автотранспортом - 73, ушли с работы – 38. Чаще всего пропадают мужчины (77%) в возрасте от 30 до 49 лет при различных обстоятельствах.

    Также, в стране разыскивают 2 378 лиц, скрывшихся от следствия и суда . В Генпроке отметили, что разыскиваемые – это в основном мужчины (89%) в возрасте от 31 до 40 лет.

    Наибольшее их количество разыскивается за мошенничество (526), кражи (309) и убийства (143) в городах : Алматы (496) Астана (183) Шымкент (149) Алматинской (164) и Карагандинской (148) областях.

    В Казахстане розыск осуществляют органы внутренних дел, служба экономических расследований и антикоррупционная служба .

    Теги:
    Регионы Казахстана Прокуратура Общество Статистика
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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