В Казахстане без вести пропали 2 098 человек

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры в настоящее время в розыске находятся 10 178 лиц, из них без вести пропали 2 098, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Большая часть пропавших без вести зарегистрирована в:

в Алматы - 278;

Карагандинской области - 217;

Павлодарской области - 170;

Алматинской области - 152.

Ушли из дома и не вернулись – 1 572 лица, пропали с автотранспортом - 73, ушли с работы – 38. Чаще всего пропадают мужчины (77%) в возрасте от 30 до 49 лет при различных обстоятельствах.

Также, в стране разыскивают 2 378 лиц, скрывшихся от следствия и суда . В Генпроке отметили, что разыскиваемые – это в основном мужчины (89%) в возрасте от 31 до 40 лет.

Наибольшее их количество разыскивается за мошенничество (526), кражи (309) и убийства (143) в городах : Алматы (496) Астана (183) Шымкент (149) Алматинской (164) и Карагандинской (148) областях.

В Казахстане розыск осуществляют органы внутренних дел, служба экономических расследований и антикоррупционная служба .