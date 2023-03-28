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В Казахстане банки и микрофинансовые организации начнут продавать стрессовые активы

Арайлым Мұрат
28 Марта 2023, 17:33
В Казахстане банки и микрофинансовые организации начнут продавать стрессовые активы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Для дальнейшего развития рынка стрессовых активов Агентством по регулированию и развитию финансового рынка реализуется инициатива по созданию цифровых платформ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для дальнейшего развития рынка стрессовых активов Агентством реализуется инициатива по созданию цифровых платформ. Определена гибридная модель создания единой платформы, предполагающая аккредитацию и дальнейшее функционирование нескольких цифровых платформ, которые должны будут удовлетворять требованиям», - сказал на брифинге в СЦК заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов.

По его словам, до конца текущего года планируется принятие законодательных поправок по обязательной продаже банками и микрофинансовыми организациями стрессовых активов на цифровой платформе.

После принятия поправок Агентство по регулированию и развитию финансового рынка будет наделено полномочиями по установлению единых требований к цифровым платформам по продаже стрессовых активов.

«Перечень единых требований будет установлен на уровне отдельного нормативно-правового акта Агентства. После реализации указанных инициатив планируется предоставление определенного времени цифровым платформам для приведения в соответствие», - добавил Олжас Кизатов.


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