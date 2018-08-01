В Казахстане банкам запретили взимать комиссии по ипотечному займу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане введен запрет на взимание банками комиссий за ведение банковского счета по ипотечному займу, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный банк РК.

Как сообщили в пресс-службе регулятора, в рамках оптимизации перечня комиссий и сокращения расходов заемщиков при получении и обслуживании займов по инициативе Нацбанка с 16 июля этого года в законе о банках введен запрет на установление и взимание банками комиссий за ведение банковского счета, связанного с выдачей и обслуживанием ипотечного займа, а также за зачисление займа на банковский счет по договорам ипотечного займа, заключаемым с физическими лицами после введения в действие нормы закона.



Аналогичная норма об отмене комиссий за ведение банковского счета, связанного с выдачей и обслуживанием займа, а также за зачисление займа на банковский счет в отношении всех займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, содержится в проекте Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты права собственности и арбитража», рассматриваемом в настоящее время Мажилисом Парламента Республики Казахстан.



В Нацбанке отметили, что регулятором был утвержден перечень комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа и микрокредита, выданных физическому лицу, учитываемых при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения.



Как отмечают в Нацбанке, перечень комиссий позволил значительно сократить количество взимаемых банками комиссий и унифицировать их по наименованиям и смысловым назначениям, что сделало их более понятными для заемщиков.



«Перечень комиссий распространяется на договоры банковского займа, заключенные с 1 июля 2016 года, то есть после введения его в действие», - уточнили в пресс-службе.



При этом по договорам банковского займа, заключенным с физическими лицами до 1 июля 2016 года, банки в соответствии со статьей 39 Закона о банках, вправе взимать комиссии, указанные в договоре банковского займа и установленные правилами об общих условиях проведения операций.