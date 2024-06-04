В Казахстане активно развивается сурдоспорт - президент Международного комитета спорта глухих

Команда Карагандинской области победила в чемпионате Казахстана по тхэквондо среди спортсменов с нарушением слуха. Первенство проходило в Караганде в спортивном комплексе «Жастар». Сразились более 80 бойцов. Карагандинцы завоевали 12 наград: 8 золотых медалей, два серебра и две бронзы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Старт первенству дал венгерский политик, президент Международного комитета спорта глухих (МКСГ) Адам Коса. Он первый глухой депутат, использующий язык жестов в Европейском парламенте.

Фото: Управления физической культуры и спорта Карагандинской области

- Я специально прилетел в Астану на чемпионат мира по футзалу среди глухих. Когда узнал, что в Караганде проводятся соревнования по тхэквондо, захотел лично присутствовать. Сегодня в вашей стране активно развивается сурдоспорт, это очень отрадно. На высшем уровне прошёл чемпионат по дзюдо. Надеемся, что и в 2026 году сможем провести чемпионаты по борьбе, дзюдо и тхэквондо. Кроме того, международный комитет хочет предложить Казахстану взяться за организацию проведения зимних Сурдлимпийских игр в 2027 году, - сказал Адам Коса.

Карагандинский боец Жакып Нурдаулет – бронзовый призер 24-ых Сурдлимпийских игр. Профессиональным спортом увлекается около 20 лет. На этом чемпионате принес в копилку областной сборной одну из золотых медалей. В планах теперь участие в чемпионатах Азии и мира. Также будет готовиться к 25-м Сурдлимпийским играм в Японии.

Фото: Управление физической культуры и спорта Карагандинской области

Второе место в чемпионате Казахстана заняли спортсмены Жамбылской области, третье у тхэквондистов из Астаны.