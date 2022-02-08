В Казахстане 9 867 человек выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 9 867 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 374,

в городе Алматы - 1 952,

в городе Шымкент - 6,

в Акмолинской области - 998,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 352,

в Атырауской области - 421,

в ВКО - 400,

в Жамбылской области - 36,

в ЗКО - 143,

в Карагандинской области - 2 754,

в Костанайской области - 437,

в Кызылординской области – 106,

в Мангистауской области - 288,

в Павлодарской области - 874,

в СКО - 615,

в Туркестанской области - 111.

Всего в стране выздоровело 1 176 775 человека от COVID-19.



