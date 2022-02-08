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В Казахстане 9 867 человек выздоровели от коронавируса
8 Февраля 2022 08:10
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 9 867 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 374,
в городе Алматы - 1 952,
в городе Шымкент - 6,
в Акмолинской области - 998,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 352,
в Атырауской области - 421,
в ВКО - 400,
в Жамбылской области - 36,
в ЗКО - 143,
в Карагандинской области - 2 754,
в Костанайской области - 437,
в Кызылординской области – 106,
в Мангистауской области - 288,
в Павлодарской области - 874,
в СКО - 615,
в Туркестанской области - 111.
Всего в стране выздоровело 1 176 775 человека от COVID-19.
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