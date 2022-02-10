В Казахстане 9 334 человек выздоровели за сутки от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 9 334 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 211,

в городе Алматы - 1 288,

в городе Шымкент - 0,

в Акмолинской области - 907,

в Актюбинской области - 396,

в Алматинской области - 426,

в Атырауской области - 314,

в ВКО - 429,

в Жамбылской области - 71,

в ЗКО - 228,

в Карагандинской области - 2 827,

в Костанайской области - 762,

в Кызылординской области – 58,

в Мангистауской области - 179,

в Павлодарской области - 798,

в СКО - 340,

в Туркестанской области - 100.

Всего в стране выздоровело 1 197 805 человека от COVID-19.



