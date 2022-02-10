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В Казахстане 9 334 человек выздоровели за сутки от коронавируса
10 Февраля 2022 08:10
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 9 334 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 211,
в городе Алматы - 1 288,
в городе Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 907,
в Актюбинской области - 396,
в Алматинской области - 426,
в Атырауской области - 314,
в ВКО - 429,
в Жамбылской области - 71,
в ЗКО - 228,
в Карагандинской области - 2 827,
в Костанайской области - 762,
в Кызылординской области – 58,
в Мангистауской области - 179,
в Павлодарской области - 798,
в СКО - 340,
в Туркестанской области - 100.
Всего в стране выздоровело 1 197 805 человека от COVID-19.
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