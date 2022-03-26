08:15, 26 Март 2022 | GMT +6
В Казахстане 797 человек выздоровели от коронавируса за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 797 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 16,
в городе Алматы - 38,
в городе Шымкент - 1,
в Акмолинской области - 0,
в Актюбинской области - 175,
в Алматинской области - 6,
в Атырауской области - 0,
в ВКО - 12,
в Жамбылской области - 272,
в ЗКО - 196,
в Карагандинской области - 19,
в Костанайской области - 21,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области - 1,
в Павлодарской области - 0,
в СКО - 40,
в Туркестанской области - 0.
Всего в стране выздоровело 1 287 757 человека от COVID-19.