В Казахстане 797 человек выздоровели от коронавируса за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 797 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 16,

в городе Алматы - 38,

в городе Шымкент - 1,

в Акмолинской области - 0,

в Актюбинской области - 175,

в Алматинской области - 6,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 12,

в Жамбылской области - 272,

в ЗКО - 196,

в Карагандинской области - 19,

в Костанайской области - 21,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области - 1,

в Павлодарской области - 0,

в СКО - 40,

в Туркестанской области - 0.

Всего в стране выздоровело 1 287 757 человека от COVID-19.







