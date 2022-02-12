В Казахстане 7 231 человек выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 7 231 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 213,

в городе Алматы - 1 044,

в городе Шымкент - 64,

в Акмолинской области - 877,

в Актюбинской области - 242,

в Алматинской области - 247,

в Атырауской области - 18,

в ВКО - 464,

в Жамбылской области - 62,

в ЗКО - 321,

в Карагандинской области - 2 596,

в Костанайской области - 303,

в Кызылординской области – 51,

в Мангистауской области - 144,

в Павлодарской области - 517,

в СКО - 65,

в Туркестанской области - 3.

Всего в стране выздоровело 1 212 902 человека от COVID-19.







