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вчера 23:00
В Казахстане 7 231 человек выздоровели от коронавируса
12 Февраля 2022 08:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 7 231 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 213,
в городе Алматы - 1 044,
в городе Шымкент - 64,
в Акмолинской области - 877,
в Актюбинской области - 242,
в Алматинской области - 247,
в Атырауской области - 18,
в ВКО - 464,
в Жамбылской области - 62,
в ЗКО - 321,
в Карагандинской области - 2 596,
в Костанайской области - 303,
в Кызылординской области – 51,
в Мангистауской области - 144,
в Павлодарской области - 517,
в СКО - 65,
в Туркестанской области - 3.
Всего в стране выздоровело 1 212 902 человека от COVID-19.
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