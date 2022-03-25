НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 645 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 17,

в городе Алматы - 49,

в городе Шымкент - 0,

в Акмолинской области - 2,

в Актюбинской области - 158,

в Алматинской области - 4,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 7,

в Жамбылской области - 198,

в ЗКО - 132,

в Карагандинской области - 18,

в Костанайской области - 6,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 2,

в СКО - 48,

в Туркестанской области - 4.

Всего в стране выздоровело 1 286 960 человека от COVID-19.