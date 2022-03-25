08:10, 25 Март 2022 | GMT +6
В Казахстане 645 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 645 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 17,
в городе Алматы - 49,
в городе Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 2,
в Актюбинской области - 158,
в Алматинской области - 4,
в Атырауской области - 0,
в ВКО - 7,
в Жамбылской области - 198,
в ЗКО - 132,
в Карагандинской области - 18,
в Костанайской области - 6,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 2,
в СКО - 48,
в Туркестанской области - 4.
Всего в стране выздоровело 1 286 960 человека от COVID-19.