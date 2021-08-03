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В Казахстане 6177 человек выздоровели от коронавируса за сутки
3 Августа 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 6177 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1912,
город Алматы - 844,
город Шымкент - 271,
Акмолинская область - 157,
Актюбинская область - 351,
Алматинская область - 269,
Атырауская область - 246,
Восточно-Казахстанская область - 68,
Жамбылская область - 215,
Западно-Казахстанская область - 41,
Карагандинская область - 824,
Костанайская область - 140,
Кызылординская область - 203,
Мангистауская область - 142,
Павлодарская область - 203,
Северо-Казахстанская область - 145,
Туркестанская область - 146.
Итого выздоровевших в Казахстане - 489 135.
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