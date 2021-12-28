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В Казахстане 588 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
28 Декабря 2021 08:20
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 588 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 80,
в городе Алматы - 8,
в городе Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 65,
в Актюбинской области - 12,
в Алматинской области - 9,
в Атырауской области - 6,
в ВКО - 12,
в Жамбылской области - 14,
в ЗКО - 43,
в Карагандинской области - 115,
в Костанайской области - 11,
в Кызылординской области – 5,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 155,
в СКО - 45,
в Туркестанской области - 8.
Всего в стране выздоровело 958 277 человек от COVID-19.
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