В Казахстане 588 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 588 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 80,

в городе Алматы - 8,

в городе Шымкент - 0,

в Акмолинской области - 65,

в Актюбинской области - 12,

в Алматинской области - 9,

в Атырауской области - 6,

в ВКО - 12,

в Жамбылской области - 14,

в ЗКО - 43,

в Карагандинской области - 115,

в Костанайской области - 11,

в Кызылординской области – 5,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 155,

в СКО - 45,

в Туркестанской области - 8.

Всего в стране выздоровело 958 277 человек от COVID-19.







