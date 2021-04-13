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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:55, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    В Казахстане 586 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 13 апреля лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 35 178 человек (34 703 КВИ+ и 475 КВИ-), из них в стационарах находится – 12 324 пациента, на амбулаторном уровне – 22 854 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 586 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 175 пациентов; на аппарате ИВЛ – 112 пациентов.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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