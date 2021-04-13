В Казахстане 586 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 13 апреля лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 35 178 человек (34 703 КВИ+ и 475 КВИ-), из них в стационарах находится – 12 324 пациента, на амбулаторном уровне – 22 854 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 586 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 175 пациентов; на аппарате ИВЛ – 112 пациентов.