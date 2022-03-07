РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:26, 07 Март 2022 | GMT +6

    В Казахстане 535 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 535 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В разрезе регонов:

    в городе Нур-Султане - 14,

    в городе Алматы - 227,

    в городе Шымкент - 0,

    в Акмолинской области - 30,

    в Актюбинской области - 0,

    в Алматинской области - 22,

    в Атырауской области - 11,

    в ВКО - 17,

    в Жамбылской области - 22,

    в ЗКО - 3,

    в Карагандинской области - 35,

    в Костанайской области - 56,

    в Кызылординской области – 1,

    в Мангистауской области - 10,

    в Павлодарской области - 15,

    в СКО - 72,

    в Туркестанской области - 0.

    Всего в стране выздоровело 1 277 112 человека от COVID-19.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:42
    Опасные женские привычки, о которых стоит забыть, чтобы быстро не состариться
    Сегодня, 11:24
    «Канело» в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!