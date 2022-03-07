08:26, 07 Март 2022 | GMT +6
В Казахстане 535 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 535 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регонов:
в городе Нур-Султане - 14,
в городе Алматы - 227,
в городе Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 30,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 22,
в Атырауской области - 11,
в ВКО - 17,
в Жамбылской области - 22,
в ЗКО - 3,
в Карагандинской области - 35,
в Костанайской области - 56,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области - 10,
в Павлодарской области - 15,
в СКО - 72,
в Туркестанской области - 0.
Всего в стране выздоровело 1 277 112 человека от COVID-19.