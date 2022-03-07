НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 535 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регонов:

в городе Нур-Султане - 14,

в городе Алматы - 227,

в городе Шымкент - 0,

в Акмолинской области - 30,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 22,

в Атырауской области - 11,

в ВКО - 17,

в Жамбылской области - 22,

в ЗКО - 3,

в Карагандинской области - 35,

в Костанайской области - 56,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области - 10,

в Павлодарской области - 15,

в СКО - 72,

в Туркестанской области - 0.

Всего в стране выздоровело 1 277 112 человека от COVID-19.