В Казахстане 5 720 317 человек ревакцинировались против КВИ

23 Декабря 2022, 08:23

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству вакцинированных граждан против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

По состоянию на 23 декабря 2022 года первым компонентом против КВИ в Казахстане провакцинировано 10 млн 854 тысячи 663 человека, вторым компонентом – 10 млн 619 тысяч 826 человек. Ревакцинировано – 5 млн 720 тысяч 317 казахстанцев.

Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 20.12.2022 года в разрезе регионов представлена ниже: