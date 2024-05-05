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    20:32, 04 Май 2024 | GMT +6

    В Казахстане 4 крупных водохранилища наполнены на 100%

    водохранилища
    Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

    В Министерстве водных ресурсов и ирригации РК рассказали о ситуации на водохранилищах страны на сегодня, передает агентство Kazinform.

    Согласно последним данным, четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области наполнены на 91%. Все они работают в штатном режиме. Вторая волна половодья в регионе продолжается. Уровень реки Жайык в городе Уральск составляет 799 см. За сутки он снизился на 6 см. 

    В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден. Из защитной дамбы Астаны в реку Есиль сбрасывается 4,75 млн кубометров воды в сутки.

    В Северо-Казахстанской области 2 крупных водохранилища полны на 100%. Вторая волна половодья на реке Есиль продолжается. Уровень реки Есиль в черте города Петропавловск – 1185 см. За сутки он снизился на 23 см.

    В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 96%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.

    В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 83%. Половодье продолжается.

    В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 46,2%. В регионе продолжается половодье. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу продолжаются попуски в реку Иртыш. Вcе водохранилища Иртышского каскада работают в штатном режиме.

    В Карагандинской области 3 крупных водохранилища полны на 98,5%. Все они работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.

    В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья в регионе прошел.

    На водохранилищах продолжаются дежурства и мониторинг водохозяйственной обстановки специалистами «Казводхоза». Собранная в водохранилищах вода направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Регионы Казахстана Актюбинское водохранилище Вода Водохранилище Паводки в Казахстане
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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