08:14, 21 Март 2022 | GMT +6
В Казахстане 386 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 386 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 6,
в городе Алматы - 34,
в городе Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 0,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 13,
в Атырауской области - 0,
в ВКО - 3,
в Жамбылской области - 83,
в ЗКО - 165,
в Карагандинской области - 18,
в Костанайской области - 6,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 6,
в СКО - 50,
в Туркестанской области - 0.
Всего в стране выздоровело 1 285 545 человека от COVID-19.