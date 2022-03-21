НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 386 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 6,

в городе Алматы - 34,

в городе Шымкент - 0,

в Акмолинской области - 0,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 13,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 3,

в Жамбылской области - 83,

в ЗКО - 165,

в Карагандинской области - 18,

в Костанайской области - 6,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 6,

в СКО - 50,

в Туркестанской области - 0.

Всего в стране выздоровело 1 285 545 человека от COVID-19.