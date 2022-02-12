В Казахстане 364 пациента с КВИ находятся в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 12 февраля лечение от КВИ продолжают получать 62 801 человек (61 600 КВИ+ и 1 201 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах находится 7 653 пациентов, на амбулаторном уровне – 55 148 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 364 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 144 пациентов, на аппарате ИВЛ – 102 пациентов.



