В Казахстане 30 услуг будут оказываться проактивно

НУР- СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По решению Межведомственной комиссии отобрано 30 услуг, которые будут оказываться в проактивном формате. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, отвечая на вопросы граждан в рамках отчетной онлайн встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проактивный формат предоставления услуги предполагает, что государство само предлагает гражданину получить необходимую услугу в той или иной жизненной ситуации. Сегодня более 80% услуг в Казахстане являются электронными. То есть, мы достигли такого уровня автоматизации, когда услуги можем переводить в проактивный формат. При этом человеку не нужно никуда обращаться, а достаточно отправить требуемую информацию в ответ на полученное SMS, пояснил министр.

Как стало известно, сегодня в проактивном формате оказывается 5 государственных услуг. Можно оформить свидетельство о рождении малыша, отправив в SMS имя ребенка. Также многодетные мамы, награжденные подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа», могут в проактивном формате оформить пособие.

Министр сообщил, что среди них есть также назначение выплат по беременности и родам, установление инвалидности, зачисление в школу, изменение адресных данных при переименовании улиц или населенных пунктов, назначение единовременной выплаты на погребение и др.

«Сейчас женщине для оформления дородовых и декретных нужно обращаться в ЦОН с документами. После того, как эта услуга будет переведена в проактивный формат, после оформления больничного листа женщине придет SMS-сообщение, ответив на которое она оформит пособие. Главное – она должна быть зарегистрирована в базе мобильных граждан, чтобы система знала, куда отправлять сообщение», - отметил А. Жумагалиев.

До конца текущего года планируется запустить многие проактивные услуги. Для этого участвующие в процессе оказания этих услуг госорганы должны завершить все необходимые интеграционные работы, обеспечив обмен данными между своими системами, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития.