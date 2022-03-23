НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 272 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 13,

в городе Алматы - 23,

в городе Шымкент - 0,

в Акмолинской области - 0,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 7,

в Атырауской области - 25,

в ВКО - 2,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 125,

в Карагандинской области - 17,

в Костанайской области - 0,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 2,

в СКО - 58,

в Туркестанской области - 0.

Всего в стране выздоровело 1 286 081 человека от COVID-19.

Напомним, з а прошедшие сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



