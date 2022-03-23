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    08:13, 23 Март 2022 | GMT +6

    В Казахстане 272 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 272 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В разрезе регионов:

    в городе Нур-Султане - 13,

    в городе Алматы - 23,

    в городе Шымкент - 0,

    в Акмолинской области - 0,

    в Актюбинской области - 0,

    в Алматинской области - 7,

    в Атырауской области - 25,

    в ВКО - 2,

    в Жамбылской области - 0,

    в ЗКО - 125,

    в Карагандинской области - 17,

    в Костанайской области - 0,

    в Кызылординской области – 0,

    в Мангистауской области - 0,

    в Павлодарской области - 2,

    в СКО - 58,

    в Туркестанской области - 0.

    Всего в стране выздоровело 1 286 081 человека от COVID-19.

    Напомним, з а прошедшие сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



    Теги:
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