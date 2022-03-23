08:13, 23 Март 2022 | GMT +6
В Казахстане 272 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 272 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 13,
в городе Алматы - 23,
в городе Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 0,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 7,
в Атырауской области - 25,
в ВКО - 2,
в Жамбылской области - 0,
в ЗКО - 125,
в Карагандинской области - 17,
в Костанайской области - 0,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 2,
в СКО - 58,
в Туркестанской области - 0.
Всего в стране выздоровело 1 286 081 человека от COVID-19.
Напомним, з а прошедшие сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.