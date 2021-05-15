09:28, 15 Май 2021 | GMT +6
В Казахстане 2669 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всего в стране выздоровели 312 837 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Всего выздоровевших в стране:
в городе Нур-Султане – 538,
в городе Алматы – 628,
в городе Шымкенте – 182,
в Акмолинской области – 69,
в Актюбинской области – 136,
в Алматинской области – 93,
в Атырауской области – 11,
в ВКО – 34,
в Жамбылской области – 231,
в ЗКО – 81,
в Карагандинской области – 424,
в Костанайской области – 2,
в Кызылординской области – 64,
в Мангыстауской области – 38,
в Павлодарской области – 104,
в СКО – 27,
в Туркестанской области – 7.