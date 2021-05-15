В Казахстане 2669 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всего в стране выздоровели 312 837 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Всего выздоровевших в стране:

в городе Нур-Султане – 538,

в городе Алматы – 628,

в городе Шымкенте – 182,

в Акмолинской области – 69,

в Актюбинской области – 136,

в Алматинской области – 93,

в Атырауской области – 11,

в ВКО – 34,

в Жамбылской области – 231,

в ЗКО – 81,

в Карагандинской области – 424,

в Костанайской области – 2,

в Кызылординской области – 64,

в Мангыстауской области – 38,

в Павлодарской области – 104,

в СКО – 27,

в Туркестанской области – 7.







