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    09:28, 15 Май 2021 | GMT +6

    В Казахстане 2669 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всего в стране выздоровели 312 837 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Всего выздоровевших в стране:

    в городе Нур-Султане – 538,

    в городе Алматы – 628,

    в городе Шымкенте – 182,

    в Акмолинской области – 69,

    в Актюбинской области – 136,

    в Алматинской области – 93,

    в Атырауской области – 11,

    в ВКО – 34,

    в Жамбылской области – 231,

    в ЗКО – 81,

    в Карагандинской области – 424,

    в Костанайской области – 2,

    в Кызылординской области – 64,

    в Мангыстауской области – 38,

    в Павлодарской области – 104,

    в СКО – 27,

    в Туркестанской области – 7.




    Теги:
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