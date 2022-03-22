08:11, 22 Март 2022 | GMT +6
В Казахстане 264 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 264 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 10,
в городе Алматы - 32,
в городе Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 0,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 5,
в Атырауской области - 0,
в ВКО - 2,
в Жамбылской области - 143,
в ЗКО - 1,
в Карагандинской области - 14,
в Костанайской области - 0,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 6,
в СКО - 51,
в Туркестанской области - 0.
Всего в стране выздоровело 1 285 809 человека от COVID-19.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки зарегистрировано 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.