08:09, 24 Март 2022 | GMT +6
В Казахстане 234 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 234 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане – 12,
в городе Алматы – 34,
в городе Шымкент – 0,
в Акмолинской области – 1,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 5,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 3,
в Жамбылской области – 76,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 14,
в Костанайской области – 13,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 1,
в СКО - 75,
в Туркестанской области - 0.
Всего в стране выздоровело 1 286 315 человека от COVID-19.