НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 234 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане – 12,

в городе Алматы – 34,

в городе Шымкент – 0,

в Акмолинской области – 1,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 5,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 3,

в Жамбылской области – 76,

в ЗКО – 0,

в Карагандинской области – 14,

в Костанайской области – 13,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 1,

в СКО - 75,

в Туркестанской области - 0.

Всего в стране выздоровело 1 286 315 человека от COVID-19.