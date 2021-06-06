В Казахстане 2,2 млн человек получили I компонент вакцины против коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - I компонентом провакцинировано 2 230 018 человек в Казахстане на 6 июня 2021 г, II компонентом 1 179 504 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

Лидерство по числу привитого от КВИ населения удерживает город Алматы, где I компонентом провакцинировано 319 639 человек, II компонентом 206 354. На втором месте Алматинская область - I компонент вакцины получили 232 431 человек и II компонент 138 213.

На третьем месте Туркестанская область - здесь I компонентом провакцинировано 218 002 человек, II компонентом 78 781.

На последнем месте списка - Мангистауская область, где I компонентом провакцинировано 42 112 человек, II компонентом 22 338.



