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    11:12, 06 Июнь 2021 | GMT +6

    В Казахстане 2,2 млн человек получили I компонент вакцины против коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - I компонентом провакцинировано 2 230 018 человек в Казахстане на 6 июня 2021 г, II компонентом 1 179 504 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

    Лидерство по числу привитого от КВИ населения удерживает город Алматы, где I компонентом провакцинировано 319 639 человек, II компонентом 206 354. На втором месте Алматинская область - I компонент вакцины получили 232 431 человек и II компонент 138 213.

    На третьем месте Туркестанская область - здесь I компонентом провакцинировано 218 002 человек, II компонентом 78 781.

    На последнем месте списка - Мангистауская область, где I компонентом провакцинировано 42 112 человек, II компонентом 22 338.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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