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В Казахстане 17% опрошенных девушек в возрасте от 16 до 19 лет были беременными – специалист

11 Марта 2020 19:33
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В Казахстане 17% опрошенных девушек в возрасте от 16 до 19 лет были беременными – специалист

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Девушки в возрасте от 16 до 19 лет, которые принимали участие в опросе, отметили, что ранее были беременными, 40% из них делали аборт. Об этом сообщили в ходе круглого стола «Обсуждение вопросов развития полового просвещения среди детей и молодежи в Республике Казахстан. Реалии и перспективы», который прошел в городе Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В 2018 году фондом Организации Объединенных Наций в области расселения населения в Казахстане было проведено социологическое исследование репродуктивного здоровья подростков. В опросе приняли участие более четырех тысяч подростков в возрасте от 16 до 19 лет в Казахстане. По итогам опроса выяснилось, что треть подростков активна с точки зрения полового контакта. Было установлено, что 21% этой активной группы занимались сексом не достигая совершеннолетия», - отметила сотрудник фонда ООН в области народонаселения в Казахстане по связям с общественностью Дина Телтаева.

По ее словам, 17% опрошенных девочек сообщили, что они ранее были в положении.

«17% опрошенных сообщили о том, что они раньше были беременными, 40% из них делали искусственный аборт. Около 43% подростков сообщили, что они были в половом контакте с несколькими людьми. В целом, жители нашей страны начинают заниматься сексом с шестнадцати с половиной лет», - добавила Д. Телтаева.

Также специалист сказала, что для улучшения репродуктивного здоровья подростков необходимы три вещи.

«Во-первых, в школьную программу следует включить предмет о сексуальной грамотности. Во-вторых, в целях защиты своего здоровья подросткам необходимо обратиться в поликлинику и внедрить медицинский вид, где можно получить консультацию. Необходимо обеспечить доступ к средствам, защищающим молодежь, активно участвующей в сексуальной жизни. Подростки и девушки, вступающие в сексуальные отношения, должны иметь право на защиту. В противном случае у подростков возникает риск заражения половым путем различными заболеваниями», - добавил она.


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Ключевые слова: ООН, Нур-Султан, Образование, Общество,
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Автор:

Балнур Кожагелди

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