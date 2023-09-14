РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:09, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В Казахстане 17 букмекерских контор добровольно сдали лицензии

    None
    По результатам разъяснительной работы Министерства туризма и спорта РК, 17 букмекерских контор добровольно сдали свои лицензии. С начала 2023 года добровольно прекратили деятельность 6 букмекеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Кроме того, по данным Министерства, идет работа по аннулированию лицензий субъектов игорного бизнеса в судебном порядке. В этом году в суды были направлены 14 исковых требований, по итогам рассмотрения которых деятельность прекратили 6 букмекерских контор, 5 тотализаторов и 1 зал игровых автоматов. В настоящее время идет работа по аннулированию лицензий двух букмекеров.

    «Министерство активно борется с недобросовестными субъектами игорного бизнеса. В настоящий момент идет работа по законопроекту, предусматривающему усиление регулирования игорного бизнеса и ужесточение ответственности за нарушение соответствующих норм. В рамках законопроекта разработаны 55 поправок, включающие 16 новых регуляторных инструментов, по которым идет процесс согласования с другими министерствами и проводится анализ регуляторного воздействия», – отметил вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев.

    Теги:
    Спорт Другие государственные органы для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:50
    Делегация Всекитайского собрания народных представителей КНР посетит Казахстан
    Сегодня, 19:37
    19-летний отчим до смерти избил ребенка в Алматы
    Сегодня, 19:15
    Тело мужчины мумифицировалось естественным образом всего за 16 дней
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!