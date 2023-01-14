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В Казахстане 116 человек заболели коронавирусом и пневмонией за сутки

14 Января 2023, 09:42
В Казахстане 116 человек заболели коронавирусом и пневмонией за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 111 человек, еще 5 человек заболели ковидной пневмонией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

13 января сообщалось, что коронавирусом заболели 112 человек, еще 2 человека - ковидной пневмонией.

Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 404 тысячи 865 казахстанцев, пневмонией с признаками КВИ – 90 тысяч 645 человек.


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