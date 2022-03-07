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    09:22, 07 Март 2022 | GMT +6

    В Казахстане 114 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 7 марта лечение от КВИ продолжают получать 14 199 человек (13 101 КВИ+ и 1 098 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В стационарах находится 1 449 пациентов, на амбулаторном уровне – 12 750 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 114 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 42 пациентов, на аппарате ИВЛ – 28 пациентов.

    Напомним, за сутки выявлены 141 заболевших коронавирусом в Казахстане.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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