В Казахстане 114 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 7 марта лечение от КВИ продолжают получать 14 199 человек (13 101 КВИ+ и 1 098 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах находится 1 449 пациентов, на амбулаторном уровне – 12 750 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 114 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 42 пациентов, на аппарате ИВЛ – 28 пациентов.

Напомним, за сутки выявлены 141 заболевших коронавирусом в Казахстане.



