09:22, 07 Март 2022 | GMT +6
В Казахстане 114 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 7 марта лечение от КВИ продолжают получать 14 199 человек (13 101 КВИ+ и 1 098 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В стационарах находится 1 449 пациентов, на амбулаторном уровне – 12 750 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 114 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 42 пациентов, на аппарате ИВЛ – 28 пациентов.
Напомним, за сутки выявлены 141 заболевших коронавирусом в Казахстане.