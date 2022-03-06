В Казахстане 113 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 6 марта лечение от КВИ продолжают получать 14 613 человек (13 501 КВИ+ и 1 112 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах находится 1 541 пациентов, на амбулаторном уровне – 13 072 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 113 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 49 пациентов, на аппарате ИВЛ – 35 пациентов.

Напомним, за сутки выявлены 171 заболевших коронавирусом в Казахстане.



