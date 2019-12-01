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В Казахстане 1 декабря отмечают День Первого Президента
1 Декабря 2019 07:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По всей стране 1 декабря проходят различные мероприятия, посвященные Дню Первого Президента - выставки, праздничные концерты, передает МИА «Казинформ».
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Исторической предпосылкой и основанием для выбора даты праздника послужило событие, состоявшееся 1 декабря 1991 года: в результате первых всенародных выборов Нурсултан Абишевич Назарбаев был переизбран на пост Президента Казахской ССР. Он был единственным кандидатом и победил с 98,7% голосов при 88,2% проголосовавших избирателей.
Отмечается праздник с 2012 года. Учрежден с целью отметить и признать выдающиеся заслуги Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева перед республикой.
Ключевые слова: Общество,
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