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В Казахстане 1 декабря отмечают День Первого Президента

1 Декабря 2019 07:30
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В Казахстане 1 декабря отмечают День Первого Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По всей стране 1 декабря проходят различные мероприятия, посвященные Дню Первого Президента - выставки, праздничные концерты, передает МИА «Казинформ».

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Исторической предпосылкой и основанием для выбора даты праздника послужило событие, состоявшееся 1 декабря 1991 года: в результате первых всенародных выборов Нурсултан Абишевич Назарбаев был переизбран на пост Президента Казахской ССР. Он был единственным кандидатом и победил с 98,7% голосов при 88,2% проголосовавших избирателей.

Отмечается праздник с 2012 года. Учрежден с целью отметить и признать выдающиеся заслуги Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева перед республикой.

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Ключевые слова: Общество,
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Гульжан Тасмаганбетова

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