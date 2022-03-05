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    08:10, 05 Март 2022 | GMT +6

    В Казахстане 1 884 человек выздоровели от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 884 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В разрезе регионов:

    в городе Нур-Султане - 506,

    в городе Алматы - 134,

    в городе Шымкент - 619,

    в Акмолинской области - 53,

    в Актюбинской области - 3,

    в Алматинской области - 24,

    в Атырауской области - 55,

    в ВКО - 22,

    в Жамбылской области - 10,

    в ЗКО - 197,

    в Карагандинской области - 38,

    в Костанайской области - 55,

    в Кызылординской области – 1,

    в Мангистауской области - 8,

    в Павлодарской области - 72,

    в СКО - 85,

    в Туркестанской области - 2.

    Всего в стране выздоровело 1 275 617 человека от COVID-19.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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