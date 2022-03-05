В Казахстане 1 884 человек выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 884 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 506,

в городе Алматы - 134,

в городе Шымкент - 619,

в Акмолинской области - 53,

в Актюбинской области - 3,

в Алматинской области - 24,

в Атырауской области - 55,

в ВКО - 22,

в Жамбылской области - 10,

в ЗКО - 197,

в Карагандинской области - 38,

в Костанайской области - 55,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области - 8,

в Павлодарской области - 72,

в СКО - 85,

в Туркестанской области - 2.

Всего в стране выздоровело 1 275 617 человека от COVID-19.



