08:10, 05 Март 2022 | GMT +6
В Казахстане 1 884 человек выздоровели от коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 884 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 506,
в городе Алматы - 134,
в городе Шымкент - 619,
в Акмолинской области - 53,
в Актюбинской области - 3,
в Алматинской области - 24,
в Атырауской области - 55,
в ВКО - 22,
в Жамбылской области - 10,
в ЗКО - 197,
в Карагандинской области - 38,
в Костанайской области - 55,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области - 8,
в Павлодарской области - 72,
в СКО - 85,
в Туркестанской области - 2.
Всего в стране выздоровело 1 275 617 человека от COVID-19.