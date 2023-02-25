В Казахстане 1 670 человек получают лечение от КВИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 25 февраля лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 1 670 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 1 506 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 164 пациента с ковидной пневмонией (КВИ-). Из них в стационарах находится 107 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 563 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

Ранее сообщалось о 91 казахстанце, заболевшем коронавирусом за сутки.