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В Казахстане 1 670 человек получают лечение от КВИ

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
25 Февраля 2023, 11:32
В Казахстане 1 670 человек получают лечение от КВИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 25 февраля лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 1 670 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 1 506 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 164 пациента с ковидной пневмонией (КВИ-). Из них в стационарах находится 107 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 563 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

Ранее сообщалось о 91 казахстанце, заболевшем коронавирусом за сутки.


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