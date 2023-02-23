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В Казахстане 1 651 человек получает лечение от КВИ

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
23 Февраля 2023, 08:55
В Казахстане 1 651 человек получает лечение от КВИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На 23 февраля лечение от КВИ получает 1 651 человек (–1 479+ и 172 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В стационарах находится 96 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 1 555 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – два пациента, в состоянии крайней степени тяжести – четыре пациентa, на аппарате ИВЛ – один пациент.

Ранее сообщалось, что 93 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки.


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