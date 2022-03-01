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В Казахстане 1 627 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
1 Марта 2022 08:10
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 627 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 6,
в городе Алматы - 213,
в городе Шымкент - 689,
в Акмолинской области - 75,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 60,
в Атырауской области - 25,
в ВКО - 30,
в Жамбылской области - 7,
в ЗКО - 151,
в Карагандинской области - 37,
в Костанайской области - 118,
в Кызылординской области – 8,
в Мангистауской области - 7,
в Павлодарской области - 58,
в СКО - 138,
в Туркестанской области - 5.
Всего в стране выздоровело 1 269 129 человека от COVID-19.
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