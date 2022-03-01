В Казахстане 1 627 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 627 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 6,

в городе Алматы - 213,

в городе Шымкент - 689,

в Акмолинской области - 75,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 60,

в Атырауской области - 25,

в ВКО - 30,

в Жамбылской области - 7,

в ЗКО - 151,

в Карагандинской области - 37,

в Костанайской области - 118,

в Кызылординской области – 8,

в Мангистауской области - 7,

в Павлодарской области - 58,

в СКО - 138,

в Туркестанской области - 5.

Всего в стране выздоровело 1 269 129 человека от COVID-19.