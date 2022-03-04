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В Казахстане 1 263 человека выздоровели от коронавируса

4 Марта 2022 08:19
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В Казахстане 1 263 человека выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 263 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 333,

в городе Алматы - 167,

в городе Шымкент - 0,

в Акмолинской области - 57,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 65,

в Атырауской области - 5,

в ВКО - 20,

в Жамбылской области - 14,

в ЗКО - 201,

в Карагандинской области - 42,

в Костанайской области - 89,

в Кызылординской области – 3,

в Мангистауской области - 5,

в Павлодарской области - 168,

в СКО - 88,

в Туркестанской области - 6.

Всего в стране выздоровело 1 273 733 человека от COVID-19.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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