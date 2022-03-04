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В Казахстане 1 263 человека выздоровели от коронавируса
4 Марта 2022 08:19
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 263 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 333,
в городе Алматы - 167,
в городе Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 57,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 65,
в Атырауской области - 5,
в ВКО - 20,
в Жамбылской области - 14,
в ЗКО - 201,
в Карагандинской области - 42,
в Костанайской области - 89,
в Кызылординской области – 3,
в Мангистауской области - 5,
в Павлодарской области - 168,
в СКО - 88,
в Туркестанской области - 6.
Всего в стране выздоровело 1 273 733 человека от COVID-19.
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