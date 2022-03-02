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В Казахстане 1 250 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
2 Марта 2022 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 1 250 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 36,
в городе Алматы - 242,
в городе Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 54,
в Актюбинской области - 217,
в Алматинской области - 93,
в Атырауской области - 5,
в ВКО - 41,
в Жамбылской области - 22,
в ЗКО - 166,
в Карагандинской области - 39,
в Костанайской области - 161,
в Кызылординской области – 3,
в Мангистауской области - 15,
в Павлодарской области - 68,
в СКО - 88,
в Туркестанской области - 0.
Всего в стране выздоровело 1 270 379 человека от COVID-19.
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