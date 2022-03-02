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В Казахстане 1 250 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

2 Марта 2022 08:15
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В Казахстане 1 250 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 1 250 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 36,

в городе Алматы - 242,

в городе Шымкент - 0,

в Акмолинской области - 54,

в Актюбинской области - 217,

в Алматинской области - 93,

в Атырауской области - 5,

в ВКО - 41,

в Жамбылской области - 22,

в ЗКО - 166,

в Карагандинской области - 39,

в Костанайской области - 161,

в Кызылординской области – 3,

в Мангистауской области - 15,

в Павлодарской области - 68,

в СКО - 88,

в Туркестанской области - 0.

Всего в стране выздоровело 1 270 379 человека от COVID-19.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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