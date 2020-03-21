+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 3 °С
Алматы: 20 °С
USD 444.80 EUR 476.78
RUB 5.72 CNY 62.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Казахстан вернутся  более 700 человек из-за рубежа 21-22 марта

21 Марта 2020 17:40
Поделиться:
В Казахстан вернутся  более 700 человек из-за рубежа 21-22 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько казахстанцев все еще остается за рубежом, рассказал на брифинге в СЦК и.о. председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК Дастан Рыспеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Атырау поддержали врачей, работающих с заболевшими  коронавирусом
В Кыргызстане количество заболевших коронавирусом возросло до 14 Медработник  торговала масками по завышенной цене в Актобе Как будут возвращать застрявших в Украине казахстанцев

«По состоянию на 18 марта, у нас за пределами Казахстана выехавших туристов через туоператоров составляло 5 914 человек. Из них уже четырнадцатью чартерными рейсам вылетело 2 818 человек. Сегодня-завтра планируется организовать еще пять чартерных рейсов, четыре уже сегодня вечером и ночью прилетят с общим количеством туристов - 733 человек», - сказал Дастан Рыспеков.

Кроме того, было отмечено, что регулярными рейсами вернулись в Казахстан из 1879 человек - 1695.

«Остается возврат 379 человек, из которых запланирован возврат 319 человек в течение ближайших трех-четырех дней транзитом через РФ. Имела место проблема с их возвратом в Казахстан в связи с тем, что в России были приняты ограничительные меры касательно иностранных граждан, но вопрос решен и уже большая часть граждан вернулась в Казахстан. В целом списки граждан РК за рубежом актуализируются в ежечасном формате. В Посольствах республики в других странах предоставляют гражданам необходимые инструкции о возможностях возвращения на родину», - пояснил Дастан Рыспеков.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Безопасность, Коронавирус, Коронавирус в РК,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Нургуль Калиева
Нургуль Калиева
954-047
rusred@inform.kz

Архив