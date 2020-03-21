В Казахстан вернутся более 700 человек из-за рубежа 21-22 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько казахстанцев все еще остается за рубежом, рассказал на брифинге в СЦК и.о. председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК Дастан Рыспеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 18 марта, у нас за пределами Казахстана выехавших туристов через туоператоров составляло 5 914 человек. Из них уже четырнадцатью чартерными рейсам вылетело 2 818 человек. Сегодня-завтра планируется организовать еще пять чартерных рейсов, четыре уже сегодня вечером и ночью прилетят с общим количеством туристов - 733 человек», - сказал Дастан Рыспеков.

Кроме того, было отмечено, что регулярными рейсами вернулись в Казахстан из 1879 человек - 1695.

«Остается возврат 379 человек, из которых запланирован возврат 319 человек в течение ближайших трех-четырех дней транзитом через РФ. Имела место проблема с их возвратом в Казахстан в связи с тем, что в России были приняты ограничительные меры касательно иностранных граждан, но вопрос решен и уже большая часть граждан вернулась в Казахстан. В целом списки граждан РК за рубежом актуализируются в ежечасном формате. В Посольствах республики в других странах предоставляют гражданам необходимые инструкции о возможностях возвращения на родину», - пояснил Дастан Рыспеков.