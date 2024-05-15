В Казахстан вернули еще одного сообщника Мухтара Аблязова

В Казахстан добровольно возвращен еще один сообщник Мухатра Аблязова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Межведомственной следственно-оперативной группой под руководством Антикоррупционной службы продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего топ-менеджмента АО «БТА Банк» по фактам хищения и отмывания денег, в том числе за рубежом, совершенные в составе организованного преступного сообщества.

По уголовному делу в Казахстан добровольно возвращен еще один сообщник М.Аблязова - Богданов Алексей Владимирович, находившийся в розыске с 2009 года.

Он выступал номинальным представителем оффшорной компании «Metropolitan Manageres Corp» (BVI), председателем правления ЗАО «Беловодский крахмалопаточный комбинат» и специалистом ТОО «Маис Агро», использованных в хищении денежных средств банка на сумму свыше 300 млн тенге.

По результатам разъяснительной работы с близкими родственниками и адвокатом подозреваемого, Богданов изъявил желание возвратиться в Казахстан и оказывать содействие следствию, о чем направил письменное заявление.

15 мая т.г. при содействии Интерпола МВД РК Богданов прибыл из города Брюссель (Бельгия) в город Алматы. С учетом добровольного возвращения подозреваемого, полного признания вины и сотрудничества со следствием, ранее избранная в отношении Богданова мера пресечения в виде содержания под стражей изменена на залог.

Проводятся следственные действия с участием подозреваемого. Досудебное расследование продолжается.