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    11:38, 15 Май 2024 | GMT +6

    В Казахстан вернули еще одного сообщника Мухтара Аблязова

    задержание, антикор
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    В Казахстан добровольно возвращен еще один сообщник Мухатра Аблязова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Антикоррупционную службу. 

    Межведомственной следственно-оперативной группой под руководством Антикоррупционной службы продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего топ-менеджмента АО «БТА Банк» по фактам хищения и отмывания денег, в том числе за рубежом, совершенные в составе организованного преступного сообщества.

    По уголовному делу в Казахстан добровольно возвращен еще один сообщник М.Аблязова - Богданов Алексей Владимирович, находившийся в розыске с 2009 года.

    Он выступал номинальным представителем оффшорной компании «Metropolitan Manageres Corp» (BVI), председателем правления ЗАО «Беловодский крахмалопаточный комбинат» и специалистом ТОО «Маис Агро», использованных в хищении денежных средств банка на сумму свыше 300 млн тенге.

    По результатам разъяснительной работы с близкими родственниками и адвокатом подозреваемого, Богданов изъявил желание возвратиться в Казахстан и оказывать содействие следствию, о чем направил письменное заявление.

    15 мая т.г. при содействии Интерпола МВД РК Богданов прибыл из города Брюссель (Бельгия) в город Алматы. С учетом добровольного возвращения подозреваемого, полного признания вины и сотрудничества со следствием, ранее избранная в отношении Богданова мера пресечения в виде содержания под стражей изменена на залог.

    Проводятся следственные действия с участием подозреваемого. Досудебное расследование продолжается. 

    Теги:
    Аблязов Мухтар Закон и право Регионы Казахстана Регионы Интерпол Бельгия Алматы Антикор
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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