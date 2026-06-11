В Казахстан приехала 69-летняя Эстер — самая известная швейцарская поклонница Димаша

Автор книги «Димаш Кудайберген и Казахстан: как они изменили мою жизнь» Эстер Ульманн прибыла в Актобе. Швейцарскую поклонницу певца встретили учителя и школьники, передает корреспондент агентства Kazinform.

Встреча состоялась в средней школе-гимназии № 32 имени М. Курмангалиевой в Актобе, где учился Димаш Кудайберген. Отдыхающие в летнем лагере при школе дети исполнили танец под песню «Тау ішінде» и провели утреннюю зарядку. Затем гостья из Швейцарии посетила школьный музей и познакомилась с жизнью учебного заведения.

В школе есть специальный уголок, посвященный Димашу Кудайбергену. Здесь хранятся фотографии артиста, классный журнал времен его учебы и сувениры, подаренные поклонниками.

— Эстер Ульманн подарила нам свою книгу «Димаш Кудайберген и Казахстан: как они изменили мою жизнь». Ее презентация состоялась в Астане. В книге собраны воспоминания автора о Казахстане и Димаше. Мы благодарны ей за уважение к нашей стране и к Димашу. Эта школа стала первой гимназией в Казахстане. Наши двери всегда открыты, — сказала первый учитель певца Клара Кажгалиева.

Эстер Ульманн, приехавшая из Швейцарии, говорит по-казахски. Она поблагодарила педагогов и учеников за теплый прием.

Фото: Алтынай Сагындыкова/Kazinform

— Впервые я услышала песни Димаша на YouTube в 2020 году. А в 2022 году приехала на его концерт в Алматы. Я мечтала побывать на Родине певца в Актобе. Сегодня эта мечта сбылась. У меня есть только одно желание: пусть во всем мире будет мир. Пусть прекратятся страдания и горе. Пусть Всевышний направляет и оберегает всех нас, — сказала Эстер Ульманн.

Фото: Алтынай Сагындыкова/Kazinform

Фото: Алтынай Сагындыкова/Kazinform

На встречу с поклонницей певца также пришел автор песни «Махаббат бер маған» Орал-Косай Байсенгир и педагоги школы-гимназии № 32. В учебном заведении работают более 100 учителей, а количество учеников превышает 1400 человек.

Коллектив школы оказывает внимание поклонникам Димаша с 2017 года. Фанаты со всего мира, приезжающие в Актобе, обязательно посещают школу, где учился артист, и садятся за его парту. В этом году здесь уже побывали поклонники из Турции.

Фото: Алтынай Сагындыкова/Kazinform

Фото: Алтынай Сагындыкова/Kazinform

Эстер ведет блог и ранее поделилась с аудиторией книгой, которую посвятила любимому певцу Димашу.

Напомним, вскоре зрителям будет представлен документальный фильм о историческом концерте Димаша в Нью-Йорке. Кроме того, недавно латиноамериканские поклонники певца представили международный творческий проект «Omir», объединивший артистов-фанатов из шести стран.