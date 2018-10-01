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В Казахстан прибыли иностранные военные на учения ОДКБ

1 Октября 2018 06:06 467
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В Казахстан прибыли иностранные военные на учения ОДКБ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстан прибыл иностранный воинский контингент для участия в манёврах Коллективных сил оперативного реагирования государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности «Поиск-2018», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Десантно-штурмовых войск.

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В тактико-специальном учении с силами и средствами разведывательных подразделений вооруженных сил государств-членов ОДКБ «Поиск-2018», которое будет проводиться на территории Казахстана, примут участие разведчики из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Всего в тактико-специальном учении с участием разведывательных служб и спецназа ОДКБ будет участвовать около трех тысяч человек личного состава разведывательных подразделений и частей, порядка 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе средств разведки, среди которых два российских самолета-разведчика Су-24МР, беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Форпост».

Напомним, что Международные тактико-специальные учения «Поиск-2018» проводятся в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2018» Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности.

Торжественное открытие учений состоится 1 октября на полигоне «Гвардейский».

 

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Ключевые слова: Учения, ОДКБ, КАЗМЕДИА, Армия,
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Автор:

Альберт Ахметов

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