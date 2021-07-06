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В Казахстан прибыла делегация ООН

Редактор:  
Гульмира Байзакова
6 Июля 2021, 23:22
В Казахстан прибыла делегация ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 7-8 июля в Нур-Султане пройдет очередной раунд переговоров по Сирии в «астанинском формате». Сегодня в столицу Казахстана прибыла делегация ООН, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В Нур-Султан прибыл спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен, который ранее подтвердил свое участие в предстоящей встрече.

Делегацию САР на переговорах в Нур-Султане в «астанинском формате» 7-8 июля представит замглавы МИД, вооруженную оппозицию - Ахмад Тома.

Как сообщалось, 7-8 июля 2021 года в Нур-Султане пройдет очередная 16-ая Международная встреча высокого уровня по Сирии в Астанинском формате.

В ней планируется участие делегаций стран-гарантов – Ирана, России и Турции, Правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей примут участие высокие представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака.

В повестку дня будут включены следующие вопросы: ситуация «на земле» в Сирии, в том числе социально-экономическая и санитарно-эпидемиологическая; международное гуманитарное содействие Сирии; перспективы возобновления работы сирийского Конституционного комитета в Женеве; меры укрепления доверия, включая обмен пленными, освобождение заложников и поиск пропавших без вести. В первый день переговоров ожидается проведение двухсторонних и трехсторонних консультаций стран-гарантов, переговоры с сирийскими сторонами, контакты с делегациями сторон-наблюдателей. Второй день - продолжение консультаций и Пленарное заседание.

Кроме того, на полях 16-ой встречи в Астанинском формате запланировано проведение очередного заседания Рабочей группы по насильственно удерживаемым лицам с участием стран-гарантов и экспертов ООН и МККК.


ООН   Внешняя политика Казахстана   МИД РК   Астана   Ближний Восток   Сирия  
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