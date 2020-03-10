В Казахстан не пустили почти 425 тонн фруктов из Ирана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Госинспекторы Министерства сельского хозяйства РК по карантину растений с 17 по 24 февраля 2020 года пресекли 26 попыток незаконного ввоза 560 тонн растительной продукции высокого фитосанитарного риска из Российской Федерации и Исламской Республики Иран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ.

Из Российской Федерации без фитосанитарного сертификата пытались ввезти в Казахстан 54 тонн моркови, 10 тонн капусты, 40 тонн картофеля и свеклы, 20 тонн пшеницы, 19,5 тонн фруктов, а также почти 2 тысячи цветов.

Из Ирана на рынок Казахстана без фитосанитарного сертификата везли 174 тонн яблок и 249 тонн сухофруктов.

В соответствии с требованием законодательства в области карантина растений ввоз указанной продукции на территорию Республики Казахстан был запрещен, а виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 400 КоАП РК.

Ранее госинспекторы МСХ не пустили в Казахстан манго из Российской Федерации и миндаль из США.

В частности, из РФ также без фитосанитарного сертификата в Казахстан пытались ввезти 2 тонны семян кунжута, более 20 тонн грецких орехов, фиников и сушеного манго, 39 тонн картофеля, почти 67 тонн подсолнечника и 58,5 кубометров пиломатериалов.

Кроме этого, с недействительным фитосанитарным сертификатом везли 2,3 тысячи тонн ячменя.

Без фитосанитарного сертификата, подтверждающего фитосанитарную безопасность груза, на государственную границу республики прибыли 23,4 тонны кофейных зерен из Вьетнама и 86,6 тонны миндаля из США.

Ввоз этой продукции на территорию Республики Казахстан был запрещен, а виновные лица привлечены к административной ответственности.

В этот же период из-за отсутствия маркировок на упаковках госинспекторы по карантину запретили ввоз из Узбекистана более 23 тонны фруктов (в том числе 6 тонн гранатов) и 30 тонн моркови.