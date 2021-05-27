В Казахстан можно въезжать при наличии ПЦР-справки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстан можно въезжать при наличии справки о прохождении ПЦР-теста. Об этом сообщила на пресс-конференции руководитель санитарно-карантинных пунктов Департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте Министерства здравоохранения РК передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РК, от каждого гражданина, прибывающего в Казахстан из-за рубежа и пересекающего границу, требуется справка о ПЦР-тесте. Срок действия справки три дня, от детей до пяти лет справка не требуется. Указанное требование касается и вакцинированных граждан, то есть, они также должны пройти тест на ПЦР. Кроме того, справка о ПЦР должна быть на одном из трех языков – казахском, русском либо английском», – сказала Дария Азимбаева.

По ее словам, с целью профилактики заболевания среди граждан, прибывающих из-за рубежа, проводится опрос. Если у пассажира, имеющего справку о прохождении ПЦР-теста, повышается температура тела или наблюдается недомогание, его изолируют. Это мера предосторожности. Кроме того, с целью информирования прибывающих из-за рубежа и граждан страны организуются разъяснительные работы по вопросам КВИ, вакцины и предохранения от заражения.