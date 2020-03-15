В Казахстан можно прилететь из Рима с пересадкой в Москве - МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Российская авиакомпания «Аэрофлот» осуществляет перевозки в Казахстан из Рима с пересадкой в Москве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«Посольство Республики Казахстан в Италии сообщает, что в настоящее время, в связи с чрезвычайным положением в Италии, вызванным эпидемией коронавируса, авиасообщение между Италией и другими странами мира временно приостановлено.

В этой связи, доводим до вашего сведения, что в настоящее время российской авиакомпанией «Аэрофлот» осуществляются пассажирские авиаперевозки в Казахстан из Рима с пересадкой в Москве.

Вместе с тем сообщаем, что с 11 марта авиакомпания «Аэрофлот» корректирует полетную программу в города Италии. Просим следить за обновлением информации на официальном сайте авиакомпании», - говорится в сообщении.



