Казахстан импортировал почти 94 тысячи авто на сумму $2 млрд

В 2,6 раза больше таможенных платежей и налогов поступило за 8 месяцев 2023 года от импорта легковых автомобилей, со ссылкой на прес-службу КГД передает МИА «Казинформ».

За 8 месяцев 2023 года в Республику Казахстан импортировано 93,9 тыс. авто на сумму 2 млрд долларов США, от которых уплачено таможенных платежей и налогов на сумму 260,2 млрд тенге, что в 2,6 раза больше чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Комитете государственных доходов.

Вместе с тем, таможенная очистка в Республике Казахстан проводится в электронном виде через информационные системы органов государственных доходов.

Участник внешнеэкономической деятельности имеет возможность самостоятельно подать декларацию на товар, путем подписания своим ЭЦП из любого места, в том числе, не выходя из дома.

При этом, полностью централизованы таможенные функции в части контроля и выпуска деклараций на товары путем создания Главного диспетчерского управления. Контакт с участниками внешнеэкономической деятельности исключен. Таможенный контроль осуществляется исключительно посредством информационных систем органов государственных доходов.

Правила таможенной очистки ввозимых авто довольно просты. Так. импортер при таможенном декларировании товаров должен определить его таможенную стоимость как затраты, понесенные им на приобретение транспортного средства, а также сопутствующие расходы, связанные с её доставкой в Казахстан (расходы на транспортировку, страховые случаи и т.д.).

Следовательно, для принятия таможенной стоимости при таможенной очистке транспортного средства, его стоимость должна быть обоснована количественно определяемой и документально подтвержденной информацией. К примеру: экспортная декларация страны отправления, инвойс, транспортные расходы на доставку товара, договор купли продажи между покупателем и продавцом, банковский перевод, аукционный лист и т.д.