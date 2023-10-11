В казахских школах Узбекистана не хватает учителей - экс-депутат Узбекистана

В Узбекистане на сегодня функционирует около 370 школ, где обучение ведется на казахском языке. Однако в стране не хватает учителей для преподавания в этих школах. Эту проблему поднял экс-депутат и советник министра экологии Узбекистана Расул Кушербаев на форуме «Отандастар» в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Сейчас в Узбекистане функционирует около 370 школ с казахским языком обучения. В этих школах не хватает учителей по ряду предметов, таких как математика, химия и биология. Кроме того, в этих школах практически нет учебной литературы на казахском языке, что затрудняет изучение языка. Кроме того, есть много школьников, которые хотят учиться в Казахстане. Но им очень сложно сдавать единое национальное тестирование, которое необходимо для поступления в казахстанские вузы. Поэтому мы предлагаем внедрить специальные экзамены, легкие тесты или собеседования для казахской молодежи за рубежом, - сказал Расул Кушербаев.

Чтобы решить проблему нехватки учителей в казахских школах, экс-депутат считает, что узбекистанцев следует отправлять учиться в Казахстан. При этом, казахстанские дипломы должны быть признаны в Узбекистане. Однако пока эта проблема остается нерешенной, говорит Кушербаев.



- Вопрос признания казахстанских дипломов в Узбекистане остается открытым и требует решения. В этом направлении ответственные органы двух стран должны работать совместно. Кроме того, мы считаем целесообразным открытие филиалов казахстанских университетов, входящих в рейтинг 1000 лучших учебных заведений мира, в Узбекистане, - отметил экс-депутат.

Отметим, что Расул Кушербаев 8 лет был депутатом нижней палаты парламента Узбекистана.



